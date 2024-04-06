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Слюсарь Иван Павлович

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Место рождения

Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слюсарь Павел Яковлевич

Мать: Слюсарь (Борисова) Елизавета Гавриловна

Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слюсарь Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Слюсарь (Кривцова) Любовь Антоновна

Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слюсарь Виктор Иванович

Мать ребёнка: Слюсарь (Кривцова) Любовь Антоновна

Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слюсарь (Кривцова) Любовь Антоновна

Рождение ребёнка
05.05.1967

Дочь: Слюсарь Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Слюсарь (Кривцова) Любовь Антоновна

Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

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