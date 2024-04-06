Слюсарь Иван Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слюсарь Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Слюсарь (Кривцова) Любовь Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Слюсарь (Кривцова) Любовь Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1967
Дочь: Слюсарь Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Слюсарь (Кривцова) Любовь Антоновна