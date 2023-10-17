(Бычкова) Кекало (Александровна) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1947
Сын: Кекало Григорий
Отец ребёнка: Кекало Илья
ссср
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Кекало Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кекало Илья
Смерть
Неизвестно