(Бычкова) Кекало (Александровна) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бычкова) Кекало (Александровна) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1947

Сын: Кекало Григорий

Отец ребёнка: Кекало Илья

ссср
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Кекало Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кекало Илья

Смерть
Неизвестно
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