Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2017

Отец: Софронов Неизвестно13

Мать: Светлана

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