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Баскаковъ Григорій

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Баскаковъ Леонтій

Мать: Баскакова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Баскаковъ Василій

Мать ребёнка: Баскакова Евдокія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1869

Дочь: Баскакова Марія

Мать ребёнка: Баскакова Евдокія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1877

Сын: Баскаковъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Баскакова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Баскаковъ Петръ Їоаннъ

Мать ребёнка: Баскакова Евдокія

Рождение ребёнка
25.03.1885

Сын: Баскаковъ Маркъ

Мать ребёнка: Баскакова Евдокія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Евдокія

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