Баскаковъ Григорій
Место рождения
Дата рождения1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Баскаковъ Леонтій
Мать: Баскакова Дарія
Рождение ребёнка
1866
Сын: Баскаковъ Василій
Мать ребёнка: Баскакова Евдокія
Рождение ребёнка
06.04.1869
Дочь: Баскакова Марія
Мать ребёнка: Баскакова Евдокія
Рождение ребёнка
24.04.1877
Сын: Баскаковъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Баскакова Евдокія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Баскакова Евдокія
Рождение ребёнка
25.03.1885
Сын: Баскаковъ Маркъ
Мать ребёнка: Баскакова Евдокія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баскакова Евдокія