Нефёдов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нефёдов Алексей
Мать: не указана
Военная служба
02.07.1915
Cichoborz
Ранен/контужен Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбы... Показать все
Смерть
Неизвестно