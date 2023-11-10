Нефёдов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдов Николай Алексеевич

Место рождения

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нефёдов Алексей

Мать: не указана

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Военная служба
02.07.1915
Cichoborz
Ранен/контужен Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбы... Показать все
Смерть
Неизвестно
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