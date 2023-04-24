Савельев Илья Борисович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Савельев Борис
Мать: Савельева Анна Никитична
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Савельева Наталья Лукьяновна
Рождение ребёнка
21.07.1896
Сын: Савельев Борис Ильич
Мать ребёнка: Савельева Наталья Лукьяновна
Рождение ребёнка
08.10.1899
Мать ребёнка: Савельева Наталья Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно