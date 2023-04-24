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Савельев Илья Борисович

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Место рождения

Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Савельев Борис

Мать: Савельева Анна Никитична

Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Савельев Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Савельева Наталья Лукьяновна

Рождение ребёнка
21.07.1896

Сын: Савельев Борис Ильич

Мать ребёнка: Савельева Наталья Лукьяновна

Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Савельев Сергей Ильич

Мать ребёнка: Савельева Наталья Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Наталья Лукьяновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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