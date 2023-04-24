Чаплыгин Петр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Чаплыгин Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1856
Рождение ребёнка
03.11.1856
Сын: Чаплыгин Георгий Петрович
Мать ребёнка: Чаплыгина Агриппина Яковлевна
Рождение ребёнка
19.01.1862
Мать ребёнка: Чаплыгина Агриппина Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно