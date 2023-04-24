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Чаплыгин Петр Сергеевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Чаплыгин Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1856

Жена: Чаплыгина Агриппина Яковлевна

Рождение ребёнка
03.11.1856

Сын: Чаплыгин Георгий Петрович

Мать ребёнка: Чаплыгина Агриппина Яковлевна

Рождение ребёнка
19.01.1862

Сын: Чаплыгин Антон Петрович

Мать ребёнка: Чаплыгина Агриппина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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