Колпакова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1941

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Смерть
1995
Казахстан
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