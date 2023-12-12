Колпакова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1941
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Смерть
1995
Казахстан