Волкотрубов Корней
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1921
Дочь: Ковалевич Екатерина Спиридоновна
Мать ребёнка: Ковалевич Анна Сергеевна
Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Свидетельство о рождении №66027 актовая запись от 12.05.1937 (!!) место рождения Голышманово, Воздвиженка, Омской области, Голышмановский ЗАГС отцом указан Ковалевич С.Н.
Смерть
Неизвестно