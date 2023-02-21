Волкотрубов Корней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкотрубов Корней

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1921

Дочь: Ковалевич Екатерина Спиридоновна

Мать ребёнка: Ковалевич Анна Сергеевна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Свидетельство о рождении №66027 актовая запись от 12.05.1937 (!!) место рождения Голышманово, Воздвиженка, Омской области, Голышмановский ЗАГС отцом указан Ковалевич С.Н.
Смерть
Неизвестно
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