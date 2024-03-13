Лизунов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизунов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лизунов Иван Федорович

Мать: Лизунова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Лизунова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лизунов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Лизунова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лизунов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Лизунова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лизунова Зинаида

Смерть
Неизвестно
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