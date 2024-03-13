Лизунов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лизунов Иван Федорович
Мать: Лизунова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Лизунова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лизунов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Лизунова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лизунов Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Лизунова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лизунова Зинаида
Смерть
Неизвестно