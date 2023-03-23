Малявкин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малявкин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малявкин Петр Антонович

Мать: Малявкина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малявкин Николай

Мать ребёнка: Малявкина Клавдия

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закорюкина Нина

Мать ребёнка: Малявкина Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малявкина Клавдия

Смерть
Неизвестно
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