Малявкин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малявкин Петр Антонович
Мать: Малявкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малявкин Николай
Мать ребёнка: Малявкина Клавдия
Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закорюкина Нина
Мать ребёнка: Малявкина Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малявкина Клавдия
Смерть
Неизвестно