Полина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Грайворон, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно