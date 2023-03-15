Borowska (Borowska) Aniela — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Borowska (Borowska) Aniela

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Borowski Mikołaj

Мать: Borowska Maria

Смерть
1937
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