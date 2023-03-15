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Borowska (Borowska) Aniela
Borowska (Borowska) Aniela
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
1937
Пол
Женский
Отец
Borowski Mikołaj
1907 г.р.
Мать
Borowska (Borowska) Maria
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Borowski Mikołaj
Мать:
Borowska Maria
Смерть
1937
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