Алексеев (Васильев) Иоанн (Иван) Аверкиевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1849 ст.
Рождение ребёнка
21.11.1881 ст.
Сын: Аверкиев Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1884 ст.
Мать ребёнка: Авраамова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авраамова Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно