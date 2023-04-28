Алексеев (Васильев) Иоанн (Иван) Аверкиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев (Васильев) Иоанн (Иван) Аверкиевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.10.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1849 ст.

Отец: Алексеев Аверкий Васильевич

Мать: Осипова Феоктиста Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1881 ст.

Сын: Аверкиев Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1884 ст.

Сын: Аверкиев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Авраамова Анна Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авраамова Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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