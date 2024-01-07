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Настасья Борисовна
Настасья Борисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1751
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Борис Абрамович
1729 г.р.
Мать
Аграфена Петровна
1727 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец:
Борис Абрамович
Мать:
Аграфена Петровна
Смерть
Неизвестно
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