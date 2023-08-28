Баев Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баев Дмитрий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баев Федор Денисович

Мать: Баева Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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