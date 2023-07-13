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Назаренко Василий Васильевич
Назаренко Василий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Назаренко Василий Константинович
1924 г.р.
Мать
Назаренко Зинаида
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Назаренко Василий Константинович
Мать:
Назаренко Зинаида
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