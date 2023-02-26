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Женский

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Никита Исидоров

Отец ребёнка: Исидор

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Георгий Исидоров

Отец ребёнка: Исидор

д.Хотеевские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Дочь: Евгения (Федосова)

Отец ребёнка: Исидор

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
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