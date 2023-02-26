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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Никита Исидоров
Отец ребёнка: Исидор
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Георгий Исидоров
Отец ребёнка: Исидор
д.Хотеевские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Дочь: Евгения (Федосова)
Отец ребёнка: Исидор