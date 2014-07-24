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Каукин Захар Дмитриевич
Каукин Захар Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
24.07.2014
Пол
Мужской
Отец
Каукин Дмитрий Александрович
Мать
Каукина (Афанасьева) Тамара Васильевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.2014
Отец:
Каукин Дмитрий Александрович
Мать:
Каукина Тамара Васильевна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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