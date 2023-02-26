Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

13.02.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Клюшева (ананенкова) Ксения Исаевна

Отец ребёнка: Исай Прокопов

Бель, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Фёдор Исаев

Отец ребёнка: Исай Прокопов

Бель, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.02.1899
Бель, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Андрейковском кладбище
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