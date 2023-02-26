Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти13.02.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Клюшева (ананенкова) Ксения Исаевна
Отец ребёнка: Исай Прокопов
Рождение ребёнка
1881
Сын: Фёдор Исаев
Отец ребёнка: Исай Прокопов
Смерть
13.02.1899
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Андрейковском кладбище