Хут Малич Салихович
Место рождения
Дата рождения09.05.1932
Дата смерти01.01.1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1932
Отец: Хут Салих
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хут Разет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хут Руслан Маличевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хут Аслан Маличевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.01.1989
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)