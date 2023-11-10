Хут Малич Салихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХут Малич Салихович

Хут Малич Салихович

Место рождения

Джиджихабль, Теучежский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

09.05.1932

Дата смерти

01.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1932

Отец: Хут Салих

Мать: Хут Хъаджэкъыз Къарбэчевна

Джиджихабль, Теучежский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хут Разет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хут Руслан Маличевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хут Аслан Маличевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.01.1989
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close