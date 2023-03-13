Телинъ Петръ Степановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Телина Федосья
Мать ребёнка: Телина Екатерина
Рождение ребёнка
20.10.1905
Сын: Телинъ Степанъ
Мать ребёнка: Телина Екатерина
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Телина Васса
Мать ребёнка: Телина Екатерина
Рождение ребёнка
02.08.1909
Сын: Телинъ Матвей
Мать ребёнка: Телина Екатерина
Рождение ребёнка
19.01.1911
Дочь: Телина Ксения
Мать ребёнка: Телина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Телина Екатерина