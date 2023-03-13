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Телинъ Петръ Степановъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Телина Федосья

Мать ребёнка: Телина Екатерина

Рождение ребёнка
20.10.1905

Сын: Телинъ Степанъ

Мать ребёнка: Телина Екатерина

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Телина Васса

Мать ребёнка: Телина Екатерина

Рождение ребёнка
02.08.1909

Сын: Телинъ Матвей

Мать ребёнка: Телина Екатерина

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.01.1911

Дочь: Телина Ксения

Мать ребёнка: Телина Екатерина

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телина Екатерина

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