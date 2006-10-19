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Мосин Владислав Романович
Мосин Владислав Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.10.2006
Пол
Мужской
Отец
Мосин Роман Владимирович
1983 г.р.
Мать
Довгер Светлана Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.2006
Отец:
Мосин Роман Владимирович
Мать:
Довгер Светлана Сергеевна
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