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Михайлов Семён Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Филипп Михайлович

Мать: Михайлова N

Рождение ребёнка
26.04.1907

Дочь: Матвеева Антонина Семёновна

Мать ребёнка: Михайлова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.05.1912

Дочь: Баранова Валентина Семёновна

Мать ребёнка: Михайлова Мария Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Запасный нижний чин Приют Симанина Москва жил
Смерть
?.10.1941
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