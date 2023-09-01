Михайлов Семён Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Филипп Михайлович
Мать: Михайлова N
Рождение ребёнка
26.04.1907
Дочь: Матвеева Антонина Семёновна
Мать ребёнка: Михайлова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.05.1912
Дочь: Баранова Валентина Семёновна
Мать ребёнка: Михайлова Мария Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Запасный нижний чин Приют Симанина Москва жил
Смерть
?.10.1941