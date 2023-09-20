Распопин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаспопин Николай Григорьевич

Распопин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1925

Отец: Распопин Григорий Степанович

Мать: Распопина Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
06.10.1949

Сын: Распопин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Распопина Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
21.04.1952

Дочь: Бадюля Нина Николаевна

Мать ребёнка: Распопина Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распопин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Распопина Тамара Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close