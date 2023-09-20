Распопин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1925
Рождение ребёнка
06.10.1949
Сын: Распопин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Распопина Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1952
Дочь: Бадюля Нина Николаевна
Мать ребёнка: Распопина Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распопин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Распопина Тамара Ивановна
Смерть
Неизвестно