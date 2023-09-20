Распопин Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопин Григорий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

04.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Распопин Степан Дмитриевич?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1922

Сын: Распопин Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Распопина Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
19.12.1925

Сын: Распопин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Распопина Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
06.08.1938

Дочь: Лазаренко Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Распопина Марфа Михайловна

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распопин Алексей

Мать ребёнка: Распопина Марфа Михайловна

Смерть
04.08.1944
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