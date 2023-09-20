Распопин Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти04.08.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Распопин Степан Дмитриевич?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1922
Сын: Распопин Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Распопина Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
19.12.1925
Сын: Распопин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Распопина Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
06.08.1938
Дочь: Лазаренко Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Распопина Марфа Михайловна
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распопин Алексей
Мать ребёнка: Распопина Марфа Михайловна
Смерть
04.08.1944