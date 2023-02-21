Акилина (н) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина (н)

Акилина (н)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: ?

Мать: Федосья Никифоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close