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Кравченко Анастасия Семеновна

Место рождения

Старостинцы, Вінницька область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Старостинцы, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Евстафий Онуфриевич

Рождение ребёнка
05.04.1871 ст.

Дочь: Кравченко Феодора Евстафьевна

Отец ребёнка: Кравченко Евстафий Онуфриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Кравченко Платон Евстафьевич

Отец ребёнка: Кравченко Евстафий Онуфриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Кравченко Параскева Евстафьевна

Отец ребёнка: Кравченко Евстафий Онуфриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Кравченко Мария Евстафьевна

Отец ребёнка: Кравченко Евстафий Онуфриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Кравченко Аввакум Евстафьевич

Отец ребёнка: Кравченко Евстафий Онуфриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Кравченко Евдокия Евстафьевна

Отец ребёнка: Кравченко Евстафий Онуфриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Кравченко Демьян Евстафьевич

Отец ребёнка: Кравченко Евстафий Онуфриевич

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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