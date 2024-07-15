Кравченко Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1871 ст.
Дочь: Кравченко Феодора Евстафьевна
Отец ребёнка: Кравченко Евстафий Онуфриевич
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Кравченко Платон Евстафьевич
Отец ребёнка: Кравченко Евстафий Онуфриевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Кравченко Параскева Евстафьевна
Отец ребёнка: Кравченко Евстафий Онуфриевич
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Кравченко Мария Евстафьевна
Отец ребёнка: Кравченко Евстафий Онуфриевич
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Кравченко Аввакум Евстафьевич
Отец ребёнка: Кравченко Евстафий Онуфриевич
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Кравченко Евдокия Евстафьевна
Отец ребёнка: Кравченко Евстафий Онуфриевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кравченко Демьян Евстафьевич
Отец ребёнка: Кравченко Евстафий Онуфриевич
Смерть
Неизвестно