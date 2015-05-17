Кусей Алексей Прохорович
Место рожденияс. Ущерпье Клинцовского р-на
Дата рождения14.04.1929
Дата смерти17.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ущерпье Клинцовского р-на
Рождение ребёнка
03.01.1955
Сын: Кусей Анатолий
Мать ребёнка: Кусей Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1967
Сын: Кусей Владимир
Мать ребёнка: Кусей Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кусей Любовь Ивановна
Смерть
17.05.2015