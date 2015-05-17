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Кусей Алексей Прохорович

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Место рождения

с. Ущерпье Клинцовского р-на

Дата рождения

14.04.1929

Дата смерти

17.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ущерпье Клинцовского р-на
Рождение ребёнка
03.01.1955

Сын: Кусей Анатолий

Мать ребёнка: Кусей Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1967

Сын: Кусей Владимир

Мать ребёнка: Кусей Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кусей Любовь Ивановна

Смерть
17.05.2015
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