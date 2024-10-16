Кроха Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: Кроха Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кроха Зиновия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1836 ст.
Мать ребёнка: Кроха (Лойок) Вера Прокофьевна
Рождение ребёнка
03.04.1836 ст.
Мать ребёнка: Кроха (Лойок) Вера Прокофьевна
Восприемник
23.05.1836 ст.
Елена Онисимовна Олиференко
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Кроха (Лойок) Вера Прокофьевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кроха Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Кроха (Лойок) Вера Прокофьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Кроха Лукия Васильевна
Мать ребёнка: Кроха (Лойок) Вера Прокофьевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кроха Евстафий Васильевич
Мать ребёнка: Кроха (Лойок) Вера Прокофьевна
Смерть
1854