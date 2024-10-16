Кроха Василий Григорьевич 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кроха Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: Кроха Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кроха Зиновия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кроха (Лойок) Вера Прокофьевна

Рождение ребёнка
03.04.1836 ст.

Сын: Кроха Никита Васильевич

Мать ребёнка: Кроха (Лойок) Вера Прокофьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1836 ст.

Сын: Кроха Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: Кроха (Лойок) Вера Прокофьевна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
23.05.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
Елена Онисимовна Олиференко
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кроха Степан Васильевич

Мать ребёнка: Кроха (Лойок) Вера Прокофьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кроха Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Кроха (Лойок) Вера Прокофьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Кроха Лукия Васильевна

Мать ребёнка: Кроха (Лойок) Вера Прокофьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кроха Евстафий Васильевич

Мать ребёнка: Кроха (Лойок) Вера Прокофьевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
1854
Покровское, Чернігівська область

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