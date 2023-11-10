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Ковков Никифор Григорьев

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

02.06.1891

Дата смерти

18.08.1891

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1891

Отец: Ковков Григорий Трифонов

Мать: Ковкова Ксения Прокопиева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.336 МК Камышевское 1891 Лл. 23 об. – 24 Р58 и Р59. 02 (02) июня. Никифор и Иоанн С.Камышевского кр. Григорий Трифонов Ковков и зже Ксения Прокопиева, оба православные. В: того же ... Показать все
Смерть
18.08.1891
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.336 МК Камышевское 1891 Лл. 89 об. – 90 У69. 18 (20) августа С.Камышевского кр. Григория Трифонова Ковкова сын Никифор, 2 мес., от слабости.
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