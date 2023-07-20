Незаконнорожденных Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незаконнорожденных Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.39

Дочь: Казакова Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Незаконнорожденных Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарбузов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Незаконнорожденных Иван

Смерть
Неизвестно