Незаконнорожденных Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.39
Дочь: Казакова Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Незаконнорожденных Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарбузов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Незаконнорожденных Иван
Смерть
Неизвестно