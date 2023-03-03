Назарюк Михаил Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1915 ст.
Дочь: Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Назарюк Анна Егоровна
Витебской губернии мещанин города ...жицы Михаил Максимов Назарюк и Анна Георгиева. Предполагаю, что это так самая Анна Егоровна.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарюк Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно