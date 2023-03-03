Назарюк Михаил Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарюк Михаил Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1915 ст.

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Назарюк Анна Егоровна

Витебской губернии мещанин города ...жицы Михаил Максимов Назарюк и Анна Георгиева. Предполагаю, что это так самая Анна Егоровна.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарюк Анна Егоровна

Смерть
Неизвестно
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