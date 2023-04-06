Горелова Анна Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Горелов Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Горелов Григорий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Горелов Григорий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Горелов Григорий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Горелов Григорий Тихонович
Смерть
Неизвестно