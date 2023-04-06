Горелова Анна Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелова Анна Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Горелов Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Горелов Григорий Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Горелов Григорий Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Горелов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Горелов Григорий Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Горелов Григорий Тихонович

Смерть
Неизвестно
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