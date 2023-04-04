Виноградова (Савичева) Агния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Савичева) Агния Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Альбина Николаевна

Отец ребёнка: Виноградов Николай Владимирович

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Злата Николаевна

Отец ребёнка: Виноградов Николай Владимирович

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.02.1933

Сын: Виноградов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Виноградов Николай Владимирович

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Николай Владимирович

Смерть
1981
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