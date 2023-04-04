Виноградова (Савичева) Агния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Альбина Николаевна
Отец ребёнка: Виноградов Николай Владимирович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Злата Николаевна
Отец ребёнка: Виноградов Николай Владимирович
Рождение ребёнка
12.02.1933
Сын: Виноградов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Виноградов Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981