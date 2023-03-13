Агафья Васильева
Место рожденияпочинка Печерского
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
починка Печерского
Рождение ребёнка
1729
Сын: Болонинъ Борисъ
Отец ребёнка: Павелъ Марковъ
Рождение ребёнка
1745
Сын: Павловъ Мокей
Отец ребёнка: Павелъ Марковъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Павелъ Марковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павелъ Марковъ