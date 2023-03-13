Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильева

Место рождения

починка Печерского

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

починка Печерского
Рождение ребёнка
1729

Сын: Болонинъ Борисъ

Отец ребёнка: Павелъ Марковъ

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Павловъ Мокей

Отец ребёнка: Павелъ Марковъ

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Павелъ Марковъ

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павелъ Марковъ

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