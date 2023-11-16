(Матвеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матвеева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1957 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Александр

Мать: Евгения

Рождение ребёнка
07.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эдик

Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эдик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эдик

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