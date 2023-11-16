(Матвеева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Александр
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
07.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эдик
Рождение ребёнка
2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эдик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эдик