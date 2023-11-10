Романов Ивентий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Романов Яков Андреевич
Мать: Романова ?
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Романова Аксинья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Агафья Ивентиева
Мать ребёнка: Романова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Аксинья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно