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Романов Ивентий Яковлев

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Романов Яков Андреевич

Мать: Романова ?

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Романов Алексей Ивентиев

Мать ребёнка: Романова Аксинья

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Агафья Ивентиева

Мать ребёнка: Романова Аксинья

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Аксинья

Место жительства
Неизвестно
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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