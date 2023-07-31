Дмитриев Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солдатова Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно