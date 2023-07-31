Дмитриев Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солдатова Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Мария Ефимовна

Смерть
Неизвестно