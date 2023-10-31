Абашева Карина Руслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашева Карина Руслановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.?

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
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Место
Комментарий
Рождение
22.11.?

Отец: Абашев Руслан Мансурович

Мать: не указана

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