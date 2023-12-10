Платонов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1980

Сын: Платонов Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Платонова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
25.06.1983

Дочь: Абиджанова Анастасия Валерьевна

Мать ребёнка: Платонова Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платонова Ольга Александровна

Смерть
Неизвестно
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