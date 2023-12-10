Платонов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1980
Сын: Платонов Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Платонова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
25.06.1983
Дочь: Абиджанова Анастасия Валерьевна
Мать ребёнка: Платонова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно