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Шульгинъ Артамонъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Шульгинъ Яковъ

Мать: Шульгина Елизавета

Смерть
1793
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