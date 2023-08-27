Кравченко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1988
Дочь: Кравченко Данилко Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Вербанова Кравченко Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1997
Сын: Кравченко Артем Николаевич
Мать ребёнка: Вербанова Кравченко Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно