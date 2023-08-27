Кравченко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1988

Дочь: Кравченко Данилко Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Вербанова Кравченко Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.1997

Сын: Кравченко Артем Николаевич

Мать ребёнка: Вербанова Кравченко Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербанова Кравченко Зинаида Ивановна

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