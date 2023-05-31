Савотин Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти2016
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Савотин Александр
Мать: Савотина Александра
Рождение ребёнка
28.02.1962
Сын: Савотин Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Ушакова Юлия Борисовна
Первомайский, город областного подчинения Щекино, Тульская область
Рождение ребёнка
07.12.1966
Дочь: Сребняк Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Ушакова Юлия Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Смерть
2016