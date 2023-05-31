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Савотин Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Савотин Александр

Мать: Савотина Александра

Рождение ребёнка
28.02.1962

Сын: Савотин Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Ушакова Юлия Борисовна

Первомайский, город областного подчинения Щекино, Тульская область
Рождение ребёнка
07.12.1966

Дочь: Сребняк Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Ушакова Юлия Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Смерть
2016