Харламов Алексей (Александр) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
Около 1959
Сын: Харламов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Харламов Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Харламов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Харламов Анна Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2006
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область