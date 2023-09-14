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Харламов Алексей (Александр) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Харламов Иван Григорьевич

Мать: Харламова Варвара Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1959

Сын: Харламов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Харламов Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Харламов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Харламов Анна Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2006
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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