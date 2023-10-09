Путилина София Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1896
Дочь: Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
30.05.1899
Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
01.07.1901
Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
05.02.1904
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
01.07.1905
Дочь: Устинья Семеновна
Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
23.10.1912
Дочь: Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
26.07.1914
Сын: Путилин Василий Семенович
Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно