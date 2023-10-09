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Путилина София Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1896

Дочь: Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
30.05.1899

Сын: Путилин Никита Семенович

Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
01.07.1901

Сын: Путилин Андрей Семенович

Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
05.02.1904

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
01.07.1905

Дочь: Устинья Семеновна

Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
23.10.1912

Дочь: Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
26.07.1914

Сын: Путилин Василий Семенович

Отец ребёнка: Путилин Семен Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путилин Семен Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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