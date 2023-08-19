Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

Место рождения

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Долгова Антонина Ивановна

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область