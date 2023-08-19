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Валентина
Валентина
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Место рождения
Яблонево
, Каменский муниципальный район, Тульская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Долгова Антонина Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Долгова Антонина Ивановна
Яблонево
, Каменский муниципальный район, Тульская область
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