Сигалаева (Давыдкина) Аграфена Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сигалаев Валентин Петрович
Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Долгова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
01.11.1928
Сын: Сигалаев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Раиса Петровна
Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.02.1942
Дочь: Сапова Таисия Петровна
Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сигалаев Николай Петрович
Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новый Камелик, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно