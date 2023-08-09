Сигалаева (Давыдкина) Аграфена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигалаева (Давыдкина) Аграфена Фёдоровна

Место рождения

Малая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Давыдкин Фёдор Иванович?

Мать: Давыдкина Мавра Агафоновна

Малая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сигалаев Валентин Петрович

Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Долгова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
01.11.1928

Сын: Сигалаев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Сигалаев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Раиса Петровна

Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
27.02.1942

Дочь: Сапова Таисия Петровна

Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сигалаев Николай Петрович

Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сигалаев Иван Петрович

Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сигалаев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Сигалаев Пётр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сигалаев Пётр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Новый Камелик, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно