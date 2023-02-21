Иванова Руфина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Руфина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1970

Сын: Иванов Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дымова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Иванов Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Константинович

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