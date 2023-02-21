Иванова Руфина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1970
Сын: Иванов Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дымова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Иванов Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Константинович