Булацель Илья Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1790
В этом браке детей не было. | ?
Военная служба
Около 1809
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: ротмистр Отставной ротмистр. | ?
Работа или профессия
Около 1810
Предводитель дворянства Елизаветградского уезда Херсонской губернии. | ?
Бракосочетание
Около 1812
Жена: не указана
Жена: Анастасия Александровна Лутковская. В семье было 7 детей. | ?
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
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Смерть
1831
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