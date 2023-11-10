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Булацель Илья Григорьевич

Место рождения

Антоновка, Одесский уезд, Херсонская губерния

Дата рождения

1768

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Антоновка, Одесский уезд, Херсонская губерния
Бракосочетание
Около 1790

Жена: Булацель Наталья Григорьевна

Антоновка, Одесский уезд, Херсонская губерния
В этом браке детей не было. | ?
Военная служба
Около 1809
Антоновка, Одесский уезд, Херсонская губерния
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: ротмистр Отставной ротмистр. | ?
Работа или профессия
Около 1810
Антоновка, Одесский уезд, Херсонская губерния
Предводитель дворянства Елизаветградского уезда Херсонской губернии. | ?
Бракосочетание
Около 1812

Жена: не указана

Антоновка, Одесский уезд, Херсонская губерния
Жена: Анастасия Александровна Лутковская. В семье было 7 детей. | ?
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Антоновка, Одесский уезд, Херсонская губерния
?
Смерть
1831
Антоновка, Одесский уезд, Херсонская губерния
?
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